На выборах в Греции победили консерваторы

Уверенную победу на выборах в парламент Греции одержала правая консервативная партия «Новая демократия». Её лидер Кириакос..

Уверенную победу на выборах в парламент Греции одержала правая консервативная партия «Новая демократия». Её лидер Кириакос Мицотакис ещё на четыре года останется премьер-министром страны.

Консерваторы набрали более 40% голосов и получили 158 из 300 мест в парламенте. Это абсолютное большинство. Теперь Мицотакис сможет сформировать однопартийное правительство.

[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]:

«Сегодня мы наслаждаемся победой, но завтра утром снова засучим рукава и начнём вместе строить сильную Грецию с процветающей нацией и справедливостью для всех. Ещё раз благодарю вас за оказанную честь».

Главный соперник консерваторов – радикальная левая партия СИРИЗА – набрала всего 18% голосов. Это на 2% меньше, чем на выборах в мае. Трёхпроцентный барьер для прохождения в парламент преодолели ещё шесть политических сил.

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Эти выборы стали вторыми за последние пять недель. В мае «Новая демократия» также победила оппонентов. Однако получила только 146 мест в парламенте. Мицотакис не захотел создавать коалиционное правительство, поэтому объявил о повторных выборах.

В первый раз они проходили по простой пропорциональной избирательной системе. В этот раз прошли по усиленно-пропорциональной избирательной системе, то есть победившая партия получила дополнительные бонусы.

[сторонник партии «Новая демократия»]:

«Я ожидал этой победы, поскольку это вполне естественно. Все видели работу нашего правительства. Мы стали сильными. Мы идём вперёд».

При Мицотакисе греческая экономика стала быстро восстанавливаться. Он обещает продолжить реформы, создать рабочие места, повысить заработную плату почти до среднего уровня по Европейскому Союзу, а также развивать туристическую отрасль.

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