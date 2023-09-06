Папуа – Новая Гвинея стала пятой страной, открывшей посольство в Иерусалиме

Папуа – Новая Гвинея открыла своё посольство в Иерусалиме. Она стала пятой страной с полноценной дипломатической..

Папуа – Новая Гвинея открыла своё посольство в Иерусалиме. Она стала пятой страной с полноценной дипломатической миссией именно в этом городе, статус которого остаётся одним из самых чувствительных вопросов на Ближнем Востоке.

Миссия тихоокеанской страны присоединилась к посольствам США, Косово, Гватемалы и Гондураса. При этом большинство стран сохраняют свои дипломатические представительства в прибрежном городе Тель-Авив – главном экономическом центре Израиля.

Хотя Израиль считает Иерусалим своей вечной и неделимой столицей и хочет, чтобы там располагались все посольства, большая часть мира не признаёт суверенитет Израиля над всем городом, полагая, что его статус должен решаться путем переговоров.

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Палестинцы хотят, чтобы столица их независимого государства находилась в восточном секторе города, который Израиль захватил во время ближневосточной войны 1967 года.

Посольство откроется в высотном здании напротив крупнейшего торгового центра Иерусалима.

[Джеймс Марапе, премьер-министр Папуа – Новой Гвинеи]:

«Мы сознательно решили идти по узкому пути. Многие страны предпочитают не открывать посольства в Иерусалиме, но мы сделали сознательный выбор. Это универсальная столица нации и народа Израиля». [Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:

«Вы только что открыли посольство в Иерусалиме, став первой страной Азиатско-Тихоокеанского региона, сделавшей это. И мы очень гордимся этим фактом и ценим его».

Папуа – Новая Гвинея располагается в восточной половине острова Новая Гвинея в западной части Тихого океана. Занимается сельским хозяйством и добычей полезных ископаемых. При этом её двусторонняя торговля с Израилем составляет всего миллион долларов в год.

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