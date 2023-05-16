Трагедия в Новой Зеландии. В пригороде столицы Веллингтона случился пожар в хостеле. Погибло как минимум шесть..

Пожар в хостеле в Новой Зеландии: не менее шести погибших

Трагедия в Новой Зеландии. В пригороде столицы Веллингтона случился пожар в хостеле.

Погибло как минимум шесть человек. Ещё одиннадцать числятся пропавшими без вести.

[постоялица хостела]:

«Я спала, и кто-то снаружи крикнул мне, что надо выбираться. Я не слышала, чтобы кто-то стучал. Перед этим я приняла таблетки, и возможно из-за этого я никого не слышала».

В этом хостеле в Ньютауне было 92 номера. Пожар начался после полуночи. Предполагается, что возгорание произошло на последнем этаже.

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Один из постояльцев рассказывает, что, почуяв дым, бросился стучать в двери на его этаже, чтобы разбудить соседей.

[постоялец хостела]:

«Некоторых парней увезли на скорой, потому что они надышались дымом. Молимся, чтобы в номерах больше никого не нашли». [бывший постоялец хостела]:

«Я переехал жить в другое место, но всё равно был на связи с парнями отсюда. Это просто трагедия». [жительница Веллингтона]:

«Я не знаю никого из пострадавших лично, но моё сердце с ними и их семьями».

Пожар сильно повредил структуру здания, из-за чего туда опасно входить. Это затрудняет поисковые работы.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Полиция обещает тщательно расследовать инцидент. При этом сообщает, что пока ничто не указывает на то, что это был поджог.

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