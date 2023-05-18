Новые роботы «плавают» в зерне, проверяя качество урожая

Этот робот скользит по зёрнам пшеницы или ячменя так, словно плывёт по воде. Его создатели говорят,..

Этот робот скользит по зёрнам пшеницы или ячменя так, словно плывёт по воде.

Его создатели говорят, что он может изменить способ хранения урожая и даже спасти жизни.

Если точнее, то стартап Crover из Эдинбурга разработал двух роботов. Они позволяют фермерам увидеть, что происходит внутри силоса или ангара, а также в толще зерна.

Аппараты измеряют разные показатели, включая температуру. Например, если она слишком высокая, это говорит о заражении плесенью или насекомыми. Тогда значительная часть урожая будет испорчена.

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Также роботы измеряют влажность.

[Лоренцо Конти, изобретатель]:

«Мы хотим провести измерение, мы останавливаемся, переходим в режим проникновения и готовы направить зонд в нужную область».

Лоренцо Конти – изобретатель устройства.

[Лоренцо Конти, изобретатель]:

«Основная цель – убедиться, что зерно, поступающее в хранилище, останется таким же качественным и на выходе, а также помочь фермерам, торговцам зерном, кооперативам и портовым операторам снизить потери массы и качества».

Конти говорит, что сегодня для отбора проб в крупном зернохранилище может потребоваться несколько дней. Но робот Crover может создать трехмерную карту температуры и влажности в силосе за несколько часов.

Обычно рабочие ходят по кучам зерна и отбирают пробы с помощью длинных приспособлений. Это трудоёмкий процесс, который считается потенциально опасным.

[Лоренцо Конти, изобретатель]:

«Ходить по насыпям зерна очень опасно, потому что при захвате можно провалиться в зерно, что приведёт к летальному исходу. И многие компании вообще не проводят никакого мониторинга или отбора проб из-за связанных с этим опасностей».

Проект спонсируют правительства Великобритании и Шотландии. Они надеются, что изобретение произведёт революцию в сфере мониторинга за качеством урожая.

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