Новые роботы «плавают» в зерне, проверяя качество урожая

Этот робот скользит по зёрнам пшеницы или ячменя так, словно плывёт по воде. Его создатели говорят,..
Дата загрузки: 2023-05-18
Его создатели говорят, что он может изменить способ хранения урожая и даже спасти жизни.
Если точнее, то стартап Crover из Эдинбурга разработал двух роботов. Они позволяют фермерам увидеть, что происходит внутри силоса или ангара, а также в толще зерна.
Аппараты измеряют разные показатели, включая температуру. Например, если она слишком высокая, это говорит о заражении плесенью или насекомыми. Тогда значительная часть урожая будет испорчена.
Также роботы измеряют влажность.
[Лоренцо Конти, изобретатель]:
«Мы хотим провести измерение, мы останавливаемся, переходим в режим проникновения и готовы направить зонд в нужную область».
Лоренцо Конти – изобретатель устройства.
[Лоренцо Конти, изобретатель]:
«Основная цель – убедиться, что зерно, поступающее в хранилище, останется таким же качественным и на выходе, а также помочь фермерам, торговцам зерном, кооперативам и портовым операторам снизить потери массы и качества».
Конти говорит, что сегодня для отбора проб в крупном зернохранилище может потребоваться несколько дней. Но робот Crover может создать трехмерную карту температуры и влажности в силосе за несколько часов.
Обычно рабочие ходят по кучам зерна и отбирают пробы с помощью длинных приспособлений. Это трудоёмкий процесс, который считается потенциально опасным.
[Лоренцо Конти, изобретатель]:
«Ходить по насыпям зерна очень опасно, потому что при захвате можно провалиться в зерно, что приведёт к летальному исходу. И многие компании вообще не проводят никакого мониторинга или отбора проб из-за связанных с этим опасностей».
Проект спонсируют правительства Великобритании и Шотландии. Они надеются, что изобретение произведёт революцию в сфере мониторинга за качеством урожая.
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