Дожди повредили часть урожая пшеницы в Китае

Глядя на свою промокшую землю, этот китайский фермер говорит, что в этом году собирать урожай пшеницы..
Дата загрузки: 2023-06-09
Это одно из многих фермерских хозяйств в центральной провинции Хэнань, которые пострадали в результате нескольких недель проливных дождей.
[фермер]:
«Погода лишила нас хорошего урожая. Фермеры очень много работали в этом году, все посевы пшеницы взошли. Все теперь волнуются».
Хэнань производит для Китая треть необходимого объёма пшеницы.
В этом сезоне дожди пошли необычно рано. Из-за этого пшеница взошла раньше. А это скажется на качестве муки. Она будет непригодна для людей.
Одновременно дожди также задерживают сбор урожая. Собрано только три четверти обычного объёма на это время года.
Ещё одна проблема – нехватка техники.
[фермер]:
«У нас есть комбайны на гусеничном ходу, но их не так много. А поскольку здесь такая большая площадь, то всё не уберёшь. Но главная проблема – это погода. Даже если техника будет, урожай пшеницы не высохнет полностью, она неизбежно будет гнилой. Можно и вовсе не собирать урожай».
Дожди также затронули соседние провинции, такие как Аньхой, Шаньси и Шаньдун.
Теперь Китай будет вынужден увеличить импорт пшеницы, чтобы компенсировать потери.
[Дарин Фридрихс, аналитик]:
«Это, очевидно, повлияет на мировые цены и рынки».
Китай – крупнейший потребитель пшеницы в мире. Если он начнёт импортировать, это может сказаться на мировых запасах. Особенно на фоне того, что неурожай в этом году ожидается у ещё одного крупного производителя зерновых – Австралии.
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