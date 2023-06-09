Дожди повредили часть урожая пшеницы в Китае

Глядя на свою промокшую землю, этот китайский фермер говорит, что в этом году собирать урожай пшеницы..

Глядя на свою промокшую землю, этот китайский фермер говорит, что в этом году собирать урожай пшеницы просто не имеет смысла. Она вся пропала.

Это одно из многих фермерских хозяйств в центральной провинции Хэнань, которые пострадали в результате нескольких недель проливных дождей.

[фермер]:

«Погода лишила нас хорошего урожая. Фермеры очень много работали в этом году, все посевы пшеницы взошли. Все теперь волнуются».

Хэнань производит для Китая треть необходимого объёма пшеницы.

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В этом сезоне дожди пошли необычно рано. Из-за этого пшеница взошла раньше. А это скажется на качестве муки. Она будет непригодна для людей.

Одновременно дожди также задерживают сбор урожая. Собрано только три четверти обычного объёма на это время года.

Ещё одна проблема – нехватка техники.

[фермер]:

«У нас есть комбайны на гусеничном ходу, но их не так много. А поскольку здесь такая большая площадь, то всё не уберёшь. Но главная проблема – это погода. Даже если техника будет, урожай пшеницы не высохнет полностью, она неизбежно будет гнилой. Можно и вовсе не собирать урожай».

Дожди также затронули соседние провинции, такие как Аньхой, Шаньси и Шаньдун.

Теперь Китай будет вынужден увеличить импорт пшеницы, чтобы компенсировать потери.

[Дарин Фридрихс, аналитик]:

«Это, очевидно, повлияет на мировые цены и рынки».

Китай – крупнейший потребитель пшеницы в мире. Если он начнёт импортировать, это может сказаться на мировых запасах. Особенно на фоне того, что неурожай в этом году ожидается у ещё одного крупного производителя зерновых – Австралии.

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