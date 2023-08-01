В этом платье не пойдёшь на светский раут, но в жару оно может стать просто незаменимым...

Одежда с обдувом и жидкий лёд: как японские компании помогают защититься от жары

В этом платье не пойдёшь на светский раут, но в жару оно может стать просто незаменимым. Изнутри его владельца обдувает вентилятор, облегчая поход по улицам под палящим солнцем. Этот наряд – экспонат выставки в Токио. Она посвящена технологиям, которые спасают людей от перегрева в экстремальную жару.

Часть разработок предназначена для охлаждения большой территории, где работают люди. Это может быть и внутреннее помещение, и открытое пространство. Также много гаджетов созданы для индивидуального использования. Это различные жилетки и куртки с охлаждением, вентиляторы для шеи и охлаждающие спреи.

[Томоки Танака, сотрудник Японской ассоциации менеджмента]:

«У работников фабрик часто бывают тепловые удары, и иногда исход летальный. Поэтому мы хотим, чтобы не только эта выставка, но и целая отрасль сосредоточилась на разработке продуктов, которые предотвратят тепловой удар».

А это рюкзак с вентилятором для переноски младенцев.

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Компания Akagi Foods предлагает освежиться в жару необычным замороженным напитком. Это лёд. Но он не твёрдый и не жидкий, а нечто среднее.

[Масако Тояма, президент компании Akagi Foods]:

«Это не похоже на еду. Об этом можно думать, как о льде, который можно пить. Он почти жидкий, и его можно выпить. Поэтому мы называем это «льдом, который можно пить, а не есть»».

Выставку по противодействию экстремальной жаре организует Японская ассоциация менеджмента. Мероприятие проходит в 9-й раз. В нём участвуют более 60 компаний. Они представили более 100 разработок. Действие всех гаджетов можно опробовать на месте.

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