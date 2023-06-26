Фермер в северном индийском штате Уттар-Прадеш наряжается в костюм медведя не для забавы. Это способ защитить..

Зачем индийский фермер ходит по полям в костюме медведя

Фермер в северном индийском штате Уттар-Прадеш наряжается в костюм медведя не для забавы. Это способ защитить свои поля сахарного тростника от обезьян.

[Гаджендер Сингх, фермер]:

«Обезьяны наносят невосполнимый ущерб. Они уничтожают посевы сахарного тростника. Отрывают середину, а затем съедают растение. Вот почему мы принесли этот костюм медведя».

Сначала фермеры из разных деревень обратились к местным властям за помощью. Но, не дождавшись реакции, придумали своё решение.

Они собрали деньги и купили костюм медведя. Теперь по очереди наряжаются в него и отпугивают непрошенных гостей.

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В Индии обезьяны всё чаще забредают в деревни. Они создают беспорядки и даже нападают на людей. Также некоторые приматы перебираются в городские районы. Причина – в потере естественной среды обитания.

Стоит отметить, что трюк с костюмом медведя сработал. Обезьян стало намного меньше.

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