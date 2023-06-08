Робот-шеф смотрит на людей и учится нарезать салаты

Этот робот берёт кусочек моркови, чтобы приготовить салат. И хотя готовое блюдо вряд ли может показаться..

Этот робот берёт кусочек моркови, чтобы приготовить салат. И хотя готовое блюдо вряд ли может показаться сложным или изысканным, оно показывает, насколько шагнули вперёд технологии искусственного интеллекта.

Дело в том, что эта машина сначала наблюдала за работой человека, а потом повторила все его действия, чтобы нарезать фрукты и овощи.

В целом исследователи из Кембриджского университета научили роботизированную руку готовить восемь салатов. Для этого она использовала своё роботизированное зрение. С его помощью она проанализировала каждый кадр видео и смогла идентифицировать разные объекты, такие как нож, ингредиенты, а также руки и лицо человека.

[Гжегож Сохацкий, участник эксперимента]:

«Например, вы управляете рестораном. Когда приходит новый сотрудник, вы можете легко обучить его, просто показывая, что делать. Но с роботом раньше нужны были программисты и так далее. Теперь же их можно программировать с помощью демонстрации. Его гораздо проще обучить задаче».

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Правильно определяя ингредиенты и движения человека-повара, робот находит нужный рецепт. Впрочем, до просмотра кулинарных шоу ему ещё далеко. Обучающие ролики для него очень отличаются от того, что показывают по телевизору.

Например, пока ему с трудом удаётся даже определить нужные ингредиенты. Если человек обхватит морковь рукой, то робот не сможет её идентифицировать.

Пока для приготовления исследователи использовали только нож. Однако в будущем хотят усложнять рецепты, добавив также венчик, ложку и прочее.

[Гжегож Сохацкий, участник эксперимента]:

«Если у вас уже есть робот-повар, вы можете показать ему свой любимый рецепт, и он добавит его в кулинарную книгу без необходимости что-то перепрограммировать. Тогда вы сможете внести небольшие изменения в рецепты, которые робот уже знает, и сделать что-то более персонализированное, как вам нравится».

Впрочем, в мире растут опасения по поводу того, что системы искусственного интеллекта могут перехитрить людей и выйти из-под контроля. Особенно на фоне появления нового поколения чат-ботов с искусственным интеллектом.

Сегодня правительства разных стран пытаются разработать правила для развивающихся технологий. Так, Евросоюз готовит Закон об искусственном интеллекте, который, как ожидается, будет одобрен в конце этого года.

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