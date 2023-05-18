Монтана стал первым штатом США, запретившим Tiktok

Первый в США. Штат Монтана запретил на своей территории работу китайского приложения Tiktok. Соответствующий законопроект подписал..
Дата загрузки: 2023-05-18
Теперь на территории Монтаны будет незаконным для онлайн-магазинов Google и Apple предлагать скачать TikTok. Закон вступит в силу 1 января 2024 года.
На TikTok зарегистрировано более 150 миллионов американских пользователей. При этом на соцсеть оказывают всё больше давления законодатели США и государственные чиновники, призывающие запретить приложение на национальном уровне. Они обеспокоены тем, что платформа контролируется коммунистическими властями Китая.
Так, в марте на слушаниях комитета Конгресса США обсуждали, должен ли быть доступ к данным пользователям у властей КНР, и какое влияние они оказывают на то, что американские пользователи видят в приложении.
[Брэндон Лер, представитель правительства штата Монтана]:
«TikTok представляет собой угрозу национальной безопасности. Это приложение крадёт информацию и данные пользователей, и его возможность делиться этими данными с коммунистической партией Китая неприемлема и нарушает права Монтаны на неприкосновенность частной жизни».
TikTok принадлежит китайской технологической компании ByteDance. Он раскритиковал решение губернатора Монтаны. Ранее руководство приложения отрицало, что когда-либо делилось данными с властями Китая.
При этом правительство штата Монтана говорит, что TikTok может быть оштрафован за каждое нарушение, и сумма выплат может достигать 10 000 долларов в день. То же касается и компаний Google и Apple, если те не уберут возможность скачивать приложение.
Напомним, ещё в 2020 году президент Дональд Трамп пытался с помощью приказа Министерства торговли запретить новые загрузки приложений TikTok и WeChat. Однако тогда приказ был заблокирован несколькими судами и так и не вступил в силу.
Короткая ссылка на эту страницу: