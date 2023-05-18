Монтана стал первым штатом США, запретившим Tiktok

Первый в США. Штат Монтана запретил на своей территории работу китайского приложения Tiktok. Соответствующий законопроект подписал..

Первый в США. Штат Монтана запретил на своей территории работу китайского приложения Tiktok. Соответствующий законопроект подписал губернатор Грег Жанфорте. Говорит, что соцсеть, на которую загружают короткие видео, представляет угрозу национальной безопасности.

Теперь на территории Монтаны будет незаконным для онлайн-магазинов Google и Apple предлагать скачать TikTok. Закон вступит в силу 1 января 2024 года.

На TikTok зарегистрировано более 150 миллионов американских пользователей. При этом на соцсеть оказывают всё больше давления законодатели США и государственные чиновники, призывающие запретить приложение на национальном уровне. Они обеспокоены тем, что платформа контролируется коммунистическими властями Китая.

Так, в марте на слушаниях комитета Конгресса США обсуждали, должен ли быть доступ к данным пользователям у властей КНР, и какое влияние они оказывают на то, что американские пользователи видят в приложении.

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[Брэндон Лер, представитель правительства штата Монтана]:

«TikTok представляет собой угрозу национальной безопасности. Это приложение крадёт информацию и данные пользователей, и его возможность делиться этими данными с коммунистической партией Китая неприемлема и нарушает права Монтаны на неприкосновенность частной жизни».

TikTok принадлежит китайской технологической компании ByteDance. Он раскритиковал решение губернатора Монтаны. Ранее руководство приложения отрицало, что когда-либо делилось данными с властями Китая.

При этом правительство штата Монтана говорит, что TikTok может быть оштрафован за каждое нарушение, и сумма выплат может достигать 10 000 долларов в день. То же касается и компаний Google и Apple, если те не уберут возможность скачивать приложение.

Напомним, ещё в 2020 году президент Дональд Трамп пытался с помощью приказа Министерства торговли запретить новые загрузки приложений TikTok и WeChat. Однако тогда приказ был заблокирован несколькими судами и так и не вступил в силу.

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