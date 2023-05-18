Самую старую и самую полную еврейскую Библию в мире продали на аукционе в Нью-Йорке. За неё..

Еврейскую Библию продали на аукционе более чем за $38 млн

Самую старую и самую полную еврейскую Библию в мире продали на аукционе в Нью-Йорке. За неё заплатили 38 миллионов 100 тысяч долларов. Торги проводил аукционный дом Sotheby’s. По словам его представителей, это самая ценная рукопись, когда-либо ушедшая с молотка.

Еврейскую Библию, или как её ещё называют, Танах, приобрёл американский дипломат Альфред Мозес. Затем он подарил её Музею еврейского народа в Тель-Авиве.

[Шарон Либерман Минц, представительница Sotheby’s]:

«Эта рукопись, написанная примерно в 900 году, содержит все книги еврейской Библии в одном формате. Это самая ранняя почти полная рукопись еврейской Библии, которая у нас когда-либо была».

Ранее самым дорогим манусриптом, проданным Sotheby’s, считалась рукопись «Лестерский кодекс» Леонардо да Винчи. В 1994 году за неё заплатили 30 миллионов 800 тысяч долларов.

[Шарон Либерман Минц, представительница Sotheby’s]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Эта Библия невероятно важна, потому что она содержит примечания, сделанные масоретами между VII и IX веками. И эти примечания, которые как бы стандартизировали текст Библии, находятся над и под текстом, а также между столбцами».

Предыдущим владельцем писания был коллекционер Дэвид Соломон Сассун, который приобрёл её в 1929 году. В целом он собрал одну из самых богатых частных коллекций рукописей на иврите и древнееврейском языке.

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