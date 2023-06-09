Туристы сеют семена надежды для Джакарты, уходящей под воду

Среди этих мангровых зарослей трудно представить, что совсем рядом стоит огромный город. Шум улиц Джакарты едва..

[Конни Сигомбин, туристка]:

«Я люблю природу и путешествую. Но я даже не знала, что рядом с домом находится этот очаровательный и красивый лес. Я рада, что в этом городе, который мы считаем шумным и грязным, до сих пор есть что-то подобное».

Среди этих мангровых зарослей трудно представить, что совсем рядом стоит огромный город. Шум улиц Джакарты едва доносится до заповедника Муара Ангке. В последнее время здесь всё чаще проходят экскурсии на байдарках. И это не только отдых, но и целая миссия.

Водная прогулка превращается в целую лекцию. Туристам рассказывают о мангровых лесах и их роли в природе. Заповедник занимает менее 100 гектаров, но выполняет важную задачу – защищает Джакарту от наводнений. Она постепенно уходит под воду, и это уже стало острой проблемой.

[Мухаммад Салех Алатас, тренер по гребле на байдарках]:

«Многие компании срубали здесь мангровые деревья только для того, чтобы создать искусственные пляжи для туристов. Так не сохранить природу. Такой отдых можно заменить экотуризмом. Мы можем предлагать прекрасные прогулки по мангровому лесу».

Туристы также могут сами поучаствовать в посадке деревьев и подарить Джакарте надежду на защиту от наступающей воды.

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[Нолия Наталия, туристка]:

«Мангровые леса – уникальная часть экосистемы. Эти деревья поглощают вредные вещества, и это очищает воздух. А нам, людям, именно это и нужно. Мы хотим, чтобы воздух был чистым, а вода хорошей».

Мангровые леса в Индонезии занимают четыре миллиона гектаров, но 700 тысяч гектаров вырубили только в прошлом году. Параллельно в стране запустили масштабный проект. Хотят восстановить 600 тысяч гектаров мангровых лесов. Примерно через десять лет деревья вырастут достаточно, чтобы защищать сушу от наводнений.

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