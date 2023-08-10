Житель Каталонии Артур Дюран показывает, на каком уровне была вода в этом водохранилище на северо-востоке Испании..

Из-за засухи и жары в Каталонии высыхают водохранилища и вводят лимиты на воду

Житель Каталонии Артур Дюран показывает, на каком уровне была вода в этом водохранилище на северо-востоке Испании два года назад.

Тогда здесь ещё можно было нормально плавать. Сейчас же из-за засухи оно почти полностью высохло. 79-летний мужчина говорит, что никогда не видел, чтобы водохранилище было заполнено всего на 20%.

В связи с кризисом власти Каталонии ввели новые ограничения на использование воды в 22 деревнях вокруг водохранилища, поскольку питающий их водоносный горизонт также опустел.

Начало этого года стало самым засушливым для Испании за 60 лет наблюдений. Больше всего пострадали Каталония и Андалусия.

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В Испании, а также Европе в целом этим летом зафиксировали несколько волн экстремального тепла. Из-за этого увеличилось потребление воды. А водохранилища продолжили мелеть.

[Рубен дель Кампо, эколог]:

«Из-за высоких температур и низкой влажности вода испаряется быстрее. Но дело ещё и в том, что именно из-за жары заметно возрастает спрос на воду в водохранилищах. Увеличивается спрос на потребление человеком, а также на орошение сельскохозяйственных культур».

На юге Каталонии в связи с нехваткой воды даже объявили режим чрезвычайной ситуации. Местные жители теперь должны снизить своё потребление воды в среднем до 200 литров в день на человека. До этого ограничение составляло 230 литров.

[Хосеп Ховелл, мэр Агулланы]:

«Мы полностью прекратим орошение садов, футбольных полей и травы у бассейнов. Влажную уборку на улицах, которую и так сократили, также прекратят. Места общего пользования будут убирать сухим способом, без воды. Нам придётся поговорить с несколькими местными предприятиями, чтобы они ещё немного сократили потребление воды».

Дневные температуры воздуха в регионе сейчас стабильно превышают 30 градусов по Цельсию. Ожидается, что жара продлится, как минимум, до конца августа.

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