Италия: дети играют в воде рядом с эвакуационным центром

Пространство для детских игр на севере Италии сейчас выглядит вот так. Дети играют в воде рядом..
Дата загрузки: 2023-05-19
[Бальди Луиджи, отец двух детей]:
«Я играю с ними, чтобы их успокоить. Волноваться вредно».
Сильное наводнение в регионе Эмилия-Романья вызвали ливни. В некоторых районах за полтора дня выпала половина годового количества осадков.
В восточной части региона затоплены 42 муниципалитета. Сошло около 300 оползней, 23 реки вышли из берегов. Повреждено либо разрушено примерно 400 дорог.
Сообщается о девятерых погибших. Одну женщину унесло течением от её дома, и её тело обнаружили на пляже в 20 километрах от того места.
Свои дома были вынуждены покинуть не менее 10 тысяч человек. В затопленных районах нет электричества.
[Мирелла Вабини, жительница Фаэнцы]:
«Две ночи назад вода зашла со всех сторон, в окно было видно только мутное море и дождь. Это трудно объяснить словами – такое нужно видеть самому». [Бальди Луиджи, отец двух детей]:
«Около двух часов ночи мы увидели, как спереди сюда идёт вода. Мы знали, что она поднималась и сзади. В итоге она затопила всю улицу».
Последствия дождей усугубило то, что в регионе долго стояла засуха, и почва ссохлась, из-за чего стала плохо впитывать воду. Для Эмилия-Романьи это уже второе наводнение за несколько недель. Жертвами первого в начале мая стали два человека.
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