Пространство для детских игр на севере Италии сейчас выглядит вот так. Дети играют в воде рядом..

Италия: дети играют в воде рядом с эвакуационным центром

[Бальди Луиджи, отец двух детей]:

«Я играю с ними, чтобы их успокоить. Волноваться вредно».

Пространство для детских игр на севере Италии сейчас выглядит вот так. Дети играют в воде рядом со спортивным залом, куда были эвакуированы их семьи.

Сильное наводнение в регионе Эмилия-Романья вызвали ливни. В некоторых районах за полтора дня выпала половина годового количества осадков.

В восточной части региона затоплены 42 муниципалитета. Сошло около 300 оползней, 23 реки вышли из берегов. Повреждено либо разрушено примерно 400 дорог.

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Сообщается о девятерых погибших. Одну женщину унесло течением от её дома, и её тело обнаружили на пляже в 20 километрах от того места.

Свои дома были вынуждены покинуть не менее 10 тысяч человек. В затопленных районах нет электричества.

[Мирелла Вабини, жительница Фаэнцы]:

«Две ночи назад вода зашла со всех сторон, в окно было видно только мутное море и дождь. Это трудно объяснить словами – такое нужно видеть самому». [Бальди Луиджи, отец двух детей]:

«Около двух часов ночи мы увидели, как спереди сюда идёт вода. Мы знали, что она поднималась и сзади. В итоге она затопила всю улицу».

Последствия дождей усугубило то, что в регионе долго стояла засуха, и почва ссохлась, из-за чего стала плохо впитывать воду. Для Эмилия-Романьи это уже второе наводнение за несколько недель. Жертвами первого в начале мая стали два человека.

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