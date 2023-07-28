Орнитологический центр в Швейцарии спасает птиц, пострадавших в жару

Пострадавшие воробьи, стрижи, чайки и другие пернатые один за другим поступают в этот центр реабилитации птиц..
Дата загрузки: 2023-07-29
[Фанни Гонсалес, биолог]:
«В такую погоду птенцам в гнёздах под крышами очень жарко. Поэтому они выпрыгивают из гнезда, хотя и не умеют летать. Пролетев несколько метров, они оказываются на раскалённом асфальте в совершенно беспомощном положении. Иногда, кто-нибудь их замечает и относит в лечебные центры, подобные нашему».
Птицы, живущие в городах, особенно уязвимы летом, когда температура превышает 30 градусов. Они гнездятся не только в дуплах, но и в разных неподходящих местах – щелях стен или металлических ящиках, где жару выносить невозможно.
[Патрик Жако, орнитолог]:
«Когда температура поднимается до 30-35 градусов, асфальт прогревается до 50-55-ти. Поэтому птенцу, выпрыгнувшему из гнезда, нечем защититься, особенно, если нет перьев. Тогда у него будут ожоги».
Реабилитационный центр для пернатых много лет назад открыл орнитолог Патрик Жако. Каждый год здесь лечат сотни птиц.
[Фанни Гонсалес, биолог]:
«С начала этого года мы приняли чуть более 1600 пернатых. В прошлом году их было более 2400. <…> Число пациентов значительно увеличивается в период с конца апреля по начало июня, когда птенцы начинают выпадать из гнёзд».
Орнитологи также отмечают, что в жару взрослым птицам труднее найти пропитание. А пожары отнимают у них среду обитания, поскольку мест для гнездования остаётся меньше.
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