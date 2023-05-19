Бразилия активизирует меры по сдерживанию птичьего гриппа

Бразилия принимает дополнительные меры против птичьего гриппа. Страна – крупнейший в мире экспортёр мяса птицы. Недавно..

[Родригу Нажарену, глава национальной сети лабораторий]:

«Такое ощущение, что птичий грипп уже на пороге, потому что случаи были выявлены у наших соседей».

Бразилия принимает дополнительные меры против птичьего гриппа. Страна – крупнейший в мире экспортёр мяса птицы. Недавно здесь выявили заражённых диких птиц. До этого вирус обнаружили на фермах в соседних странах.

Бразилия ежегодно экспортирует курятины почти на 10 миллиардов долларов и играет всё более важную роль в мировых поставках птицы и яиц. Если птичий грипп H5N1 выявят на бразильских фермах, это может стать ударом для глобальной пищевой отрасли. Ведь страны-импортёры запрещают ввоз курятины и мяса индейки из стран с подтверждёнными случаями.

[Родригу Нажарену, глава национальной сети лабораторий]:

«Бразилия – продавец животного белка, продавец куриного мяса как на внутреннем, так и на международном рынке. Мы должны быстро выявлять птичий грипп, и это давление заставляет нас совершенствовать процесс приобретения (лабораторного) оборудования и процесс автоматизации процедур».

В понедельник единственная лаборатория, аккредитованная Всемирной организацией здравоохранения животных в Латинской Америке, подтвердила обнаружение H5N1 у двух диких птиц – крачки и олуши. Их отловили в штате Эспириту-Санту.

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[Родригу Нажарену, глава национальной сети лабораторий]:

«Есть поговорка: спокойное море моряка не закалит. Поскольку мы пользуемся большим спросом у международных торговых партнеров, наши службы по контролю за здоровьем животных, естественно, очень внимательны».

Напомним, в этом году в девяти странах Центральной и Южной Америки зарегистрировали более 75 вспышек птичьего гриппа. Многие из них – впервые в истории этих стран.

Для Бразилии это выгодно, поскольку её экспорт в страны Европы и Ближнего Востока вырос ещё больше.

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