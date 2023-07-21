Один человек погиб, десять пострадали в результате масштабного подземного взрыва в Йоханнесбурге. Также в районе эпицентра..

«Мы видели, как подлетели машины»: подземный взрыв газа в Йоханнесбурге превратил дорогу в руины

Один человек погиб, десять пострадали в результате масштабного подземного взрыва в Йоханнесбурге. Также в районе эпицентра полностью разрушена дорога и перевёрнуто более 20 транспортных средств. В основном, маршрутных такси.

Предположительно, взорвался газ. Как сообщили власти, десять пострадавших доставили в больницы. Угрозы их жизни нет.

Других жителей этого района эвакуировали из-за опасений второго взрыва и того, что многоэтажные дома, местами обветшавшие, могут рухнуть.

По оценкам властей, в крупнейшем городе Южной Африки пострадала территория, охватывающая пять городских кварталов.

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[Табо Мпути, владелец магазина]:

«Это случилось около пяти вечера. Мы услышали взрыв. Никто понятия не имел, что происходит. Но мы увидели, как машины подлетели и упали на землю». [Кэролайн Ндлову, жительница Йоханнесбурга]:

«Властям нужно изучить причину взрыва: что произошло, почему такой большой ущерб. Мы этого требуем, поскольку это страшно, а у нас маленькие дети».

Власти говорят, что источник утечки газа пока не определён. Газовая компания Йоханнесбурга уже заявила, что вряд ли причиной стал один из её трубопроводов, поскольку в этом районе не было перебоев с подачей и проверяющие не обнаружили утечек.

Напомним, ранее в этом месяце в неформальном поселении на окраине Йоханнесбурга в результате утечки токсичного нитратного газа погибли 17 человек, включая троих детей. В эт

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