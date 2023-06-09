Австралийских летучих лисиц, пострадавших от сеток деревьев, выхаживают в специальном центре

Эту летучую лисицу зовут Алан. Вообще сейчас он должен быть на пути к прибрежным районам Австралии,..

Эту летучую лисицу зовут Алан. Вообще сейчас он должен быть на пути к прибрежным районам Австралии, где австралийской зимой теплее, чем в Канберре.

Но у этого самца ранено крыло. Пришлось задержаться в столице.

Здесь о нём заботятся люди.

[Дэнис Кэй, природозащитница]:

«Как только они поймут, что накормишь их и не причинишь вреда, они начнут узнавать ваше лицо и позволят вам делать с их травмами всё, что угодно».

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Сероголовая летучая лисица – самый крупный вид рукокрылых Австралии.

Пока не совсем понятно, как травмировал крыло Алан, но большинство его собратьев повреждаются о сетки, которые натягивают над фруктовыми деревьями.

[Клэр Винтер, природозащитница]:

«Правительство столичной территории рассматривает закон, аналогичный тому, который штат Виктория ввёл 18 месяцев назад. Он потребует, чтобы все сетки для фруктов были с гораздо меньшим размером ячеек».

Есть надежда, что новый закон также будет подразумевать выделение средств из казны правительства на замену сеток.

Алан пока не может летать. Теперь ему предстоит путешествие в Сидней, где он закончит свою реабилитацию в специальном вольере.

Вряд ли он найдёт своих изначальных соплеменников. Но это не должно стать для него проблемой.

[Клэр Винтер, природозащитница]:

«Они очень общительные, социальные млекопитающие, и они всегда будут взаимодействовать друг с другом. Вот почему их часто называют туристами или кочевниками».

Когда в Канберре потеплеет, Алан, возможно, вернётся домой. А пока пора отправляться в путь.

[Дэнис Кэй, природозащитница]:

«Хорошо тебе провести время в Сиднее».

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