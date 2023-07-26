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Кубинец принимает ледяные ванны прямо на улице, спасаясь от нещадной жары

Кубинец принимает ледяные ванны прямо на улице, спасаясь от нещадной жары

Забраться в ванну с ледяной водой – только это помогает пожилому кубинцу Хулио Родригесу пережить нещадную..

Дата загрузки: 2023-07-26

Кубинец принимает ледяные ванны прямо на улице, спасаясь от нещадной жары

Забраться в ванну с ледяной водой – только это помогает пожилому кубинцу Хулио Родригесу пережить нещадную жару. На карибском острове температура поднялась до 39 градусов. Это рекорд для июля.

У Хулио в квартире нет вентилятора и проблемы с водой. Поэтому он решил, что будет легче, если принимать холодные ванны на улице.

[Хулио Сельсо Родригес, житель Гаваны]:
«Соседи говорят мне, что я сумасшедший. Но разве сложно меня понять? Просто у них есть вода, а у меня нет. Там, наверху (в моей квартире) нет воды. У меня ничего нет».

Кубинец охлаждается в ванной с восьми утра до девяти вечера. Соседи приносят ему бутылки со льдом, а также угощают едой. Хулио всё принимает с благодарностью.

Аномально высокую температуру на Кубе зафиксировали 35 из 68 метеостанций. Жарче было только 12 апреля 2020 года. Тогда температура поднялась до 39,7 градуса по Цельсию.

Многим кубинцам тяжело в такую погоду. В квартирах очень жарко, а вентиляторы и кондиционеры есть далеко не у всех. Люди по возможности стараются почаще принимать душ.
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