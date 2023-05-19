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Магазин с товарами российских дизайнеров открылся в Петербурге

Магазин с товарами российских дизайнеров открылся в Петербурге

Российские модные бренды торопятся занять место ушедших западных компаний. В Санкт-Петербурге открылся ещё один магазин Slava...

Дата загрузки: 2023-05-19

Магазин с товарами российских дизайнеров открылся в Петербурге
Российские модные бренды торопятся занять место ушедших западных компаний. В Санкт-Петербурге открылся ещё один магазин Slava. На этот раз в «Невском центре». Здесь представлены коллекции 120 дизайнеров со всей страны.

[Екатерина Водопьянова, покупательница]:
«Здесь, в «Славе» достаточно большой ассортимент, и здорово то, что здесь много разных дизайнеров, представленных в одном месте. Это абсолютно разные вещи с точки зрения стилистики».

Цены на одежду варьируются от 3000 до 30 тысяч рублей.

[Юлия Медведева, покупательница]:
«Сейчас в принципе все цены скакнули наверх – и в иностранных брендах, и в российских. Поэтому, в принципе, выровнялась цена, и достаточно доступно. То есть на каждый кошелёк можно выбрать свою модель».

Впрочем, сами дизайнеры не отрицают, что их изделия дороже, чем те, что рассчитаны на массовое потребление. Они не отшивают вещи в странах, где рабочая сила дешевле. К тому же объёмы производства небольшие. Ещё одна трудность – хорошие импортные ткани стали почти недоступны.

[Наталья Тугаринова, дизайнер]:
«Человек, когда приобретает вещь, – да, она дороже. Но она более качественная, более интересная, приятная, и прослужит она человеку гораздо дольше, что, несомненно, принесёт больше удовольствия и меньше трат».

Магазин сотрудничает с тысячей российских дизайнеров.

[Александр Перемятов, предприниматель]:
«В той или иной степени ушли западные бренды, и не только западные, но и часть восточных брендов. Такой ситуации, действительно, никогда не было. И поэтому шанс для российского производителя, для российского бренда, он именно в моменте».

В универмаге также представлены аксессуары, косметика, украшения, посуда, товары для дома и детская одежда.

В июне откроются новые магазины в Саратове, Воронеже и Санкт-Петербурге.
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