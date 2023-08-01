В Испании перевернулся автобус с 48 туристами, включая детей

Туристический автобус перевернулся в регионе Астурия на севере Испании. Помимо водителя, внутри находилось 48 пассажиров, 20..
Дата загрузки: 2023-08-01
Автобус направлялся в горную местность Лагос де Ковадонга, где находятся ледниковые озёра. По не известной пока причине он съехал с дороги на обочину, а потом дважды перевернулся и остался лежать на боку.
Люди самостоятельно выбрались из автобуса. Больше всего пострадали не пристёгнутые пассажиры.
[Адриан Барбон, президент Княжества Астурия]:
«Похоже, положение некоторых пострадавших намного хуже, чем ситуация с самой аварией. Она могла стать настоящей трагедией. Вы поймёте это, увидев фотографии».
Представители компании, владеющей автобусом, заявили, что у водителя, попавшего в ДТП, стаж 21 год. Они также отметили, что по горному маршруту ездят только опытные специально обученные водители. Перевернувшемуся автобусу чуть более девяти лет. Последний техосмотр был в начале июля.
Короткая ссылка на эту страницу: