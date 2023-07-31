В американском городе Финикс представили блочные дома для бездомных. Они призваны помочь людям пережить волны жары,..

Дома из грузовых контейнеров с кондиционерами делают для бездомных США на фоне экстремальной жары

В американском городе Финикс представили блочные дома для бездомных. Они призваны помочь людям пережить волны жары, которые становятся здесь всё более частыми и экстремальными.

Жилища сделаны из грузовых контейнеров. Они оборудованы солнечными панелями и кондиционерами.

[Джессика Берг, сотрудница программы]:

«Каждый день мы говорим в новостях о бездомных и о жаре в Финиксе, и поэтому этот проект удивителен тем, что решает обе эти проблемы одновременно».

В условиях экстремальной жары в городе участились случаи ожогов, солнечных ударов и смертей среди людей, живущих на улицах.

[Джессика Берг, сотрудница программы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Те из нас, у кого есть дома и автомобили, даже просто выходя на улицу, чувствуют, как кожа горит. Тротуар иногда нагревается до 80 градусов. А эти люди приходят с ожогами третьей степени и эмоциональным истощением от пребывания на улице».

В новые блоки уже переехало 20 нынешних постояльцев местного центра помощи. При этом они по-прежнему смогут пользоваться туалетами, душевыми и столовой центра.

[Зак Бёрнс, архитектор]:

«Это стандартный блок с двумя спальнями. В каждом есть стол. Этот конкретный рассчитан на двух человек. В этом блоке есть две кровати и место для хранения над большим окном. Мы использовали очень прочные переработанные материалы. Внутри есть кондиционер».

Ожидается, что новые дома станут долгосрочным проектом.

[Скотт Холл, сотрудник организации, помогающей бездомным]:

«Нам нравится тот факт, что они мобильны, и их можно разместить в разных местах. Они, конечно, также экологичны».

Последний месяц дневные температуры в Финиксе стабильно превышают 43 градуса по Цельсию. Это новый рекорд.

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