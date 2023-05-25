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Нидерландец выращивает гробы из грибов

Нидерландец выращивает гробы из грибов

Оставить экологичный след даже после смерти предлагает нидерландский изобретатель. Боб Хендрикс выращивает органические гробы из грибов,..

Дата загрузки: 2023-05-25

Нидерландец выращивает гробы из грибов
Оставить экологичный след даже после смерти предлагает нидерландский изобретатель. Боб Хендрикс выращивает органические гробы из грибов, а вернее, из их вегетативного тела – мицелии.

Изобретатель говорит, что изделие получается не хуже деревянного.

[Боб Хендрикс, основатель компании Loop Biotech]:
«Вот это корневая структура грибов. Здесь мы видим вот такие крепкие палочки. Из них получается прочное изделие».

На выращивание грибного гроба уходит неделя, разлагается он за 45 дней. Деревянный гниёт годы.

[Рой ван Букел, директор компании Natuurbegraven Nederland]:

«Этот продукт – следующий шаг в области экологичного развития. Например, дерево растёт десятки лет, а этот материал – несколько дней. Так что для природы это намного лучше».

Для тех, кто предпочитают кремацию, есть погребальные урны. Причём их вместе с прахом можно захоронить в парке в специально отведённой зоне, а над урной – посадить дерево.

[Боб Хендрикс, основатель компании Loop Biotech]:
«Если внести это в почву, то начнётся биологическое разложение, и это принесёт пользу природе».

Гробы можно оформлять в привычном стиле, либо выложить внутри убранство изо мха. Так похороны станут ещё экологичнее.

Нидерландский стартап выращивает 500 гробов и урн в месяц. Поставки налажены по всей Европе. У молодой компании уже есть инвесторы.
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