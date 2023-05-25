Нравятся ли питомцам зоопарка люди?

Многим гостям Уипснейдского зоопарка в Великобритании нравится наблюдать за слонами. И это взаимно. Такой вывод сделали..

Многим гостям Уипснейдского зоопарка в Великобритании нравится наблюдать за слонами. И это взаимно. Такой вывод сделали британские учёные. Они исследовали поведение более 250 видов животных.

Эксперты решили выяснить, нравится ли питомцам зоопарков общество людей. Оказывается, больше всех от присутствия человека выигрывают слоны. Они становятся активнее и общительней.

[Малкольм Фитцпатрик, смотритель зоопарка]:

«У нас здесь девятимесячная слониха. Иногда она проявляет неподдельный интерес к немного шумным школьникам. Так что каждое животное реагирует на людей по-разному».

Хорошо воспринимают гостей зоопарка и пингвины. А вот многие другие животные, такие как ежи, сумчатые и земноводные, видят в людях угрозу и прячутся.

[Эллен Уильямс, исследовательница]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Некоторые виды плохо реагировали на людей. Это выражалось в том, что они прятались и больше времени проводили в этих укрытиях, а не на виду. Это важное открытие».

Согласно результатам исследований, 53% животных не реагировали на людей, 21% реагировал отрицательно, реакция 22% осталась непонятной, и только 4% хорошо восприняли присутствие человека.

[Энди Холл, представитель Ассоциации зоопарков и аквариумов]:

«Благополучие животных – главный приоритет для всех хороших зоопарков. Используя эту новейшую информацию, мы можем создавать правильные условия для животных, выполняя при этом основную миссию – сохранять редкие виды и сближать людей с дикой природой».

Исследование провели сотрудники Университета Харпера Адамса, Болтонского университета и Университета Ноттингем-Трент.

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