Нравятся ли питомцам зоопарка люди?

Многим гостям Уипснейдского зоопарка в Великобритании нравится наблюдать за слонами. И это взаимно. Такой вывод сделали..
Дата загрузки: 2023-05-25
Эксперты решили выяснить, нравится ли питомцам зоопарков общество людей. Оказывается, больше всех от присутствия человека выигрывают слоны. Они становятся активнее и общительней.
[Малкольм Фитцпатрик, смотритель зоопарка]:
«У нас здесь девятимесячная слониха. Иногда она проявляет неподдельный интерес к немного шумным школьникам. Так что каждое животное реагирует на людей по-разному».
Хорошо воспринимают гостей зоопарка и пингвины. А вот многие другие животные, такие как ежи, сумчатые и земноводные, видят в людях угрозу и прячутся.
[Эллен Уильямс, исследовательница]:
«Некоторые виды плохо реагировали на людей. Это выражалось в том, что они прятались и больше времени проводили в этих укрытиях, а не на виду. Это важное открытие».
Согласно результатам исследований, 53% животных не реагировали на людей, 21% реагировал отрицательно, реакция 22% осталась непонятной, и только 4% хорошо восприняли присутствие человека.
[Энди Холл, представитель Ассоциации зоопарков и аквариумов]:
«Благополучие животных – главный приоритет для всех хороших зоопарков. Используя эту новейшую информацию, мы можем создавать правильные условия для животных, выполняя при этом основную миссию – сохранять редкие виды и сближать людей с дикой природой».
Исследование провели сотрудники Университета Харпера Адамса, Болтонского университета и Университета Ноттингем-Трент.
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