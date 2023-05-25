Парализованный пациент снова ходит благодаря «цифровому мосту»

Парализованный мужчина снова ходит. Всё благодаря новому устройству, соединяющему его головной и спинной мозг в обход..

[Герт-Ян Оскам, парализованный пациент]:

«Я Герт-Ян Оскам. Двенадцать лет назад я попал в аварию и получил травму позвоночника. Поэтому я больше не могу двигать ногами».

Парализованный мужчина снова ходит. Всё благодаря новому устройству, соединяющему его головной и спинной мозг в обход травмы.

В результате велосипедной аварии в 2011 году 40-летний Герт-Ян Оскам остался с парализованными ногами и частично парализованными руками. Его спинной мозг был повреждён в области шеи.

Но сегодня он снова ходит благодаря так называемому цифровому мосту между его мозгом и нервами под травмой.

[Герт-Ян Оскам, парализованный пациент]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «В течение пяти-десяти минут я смог контролировать свои бёдра, как будто мозговой имплантат улавливал то, что я делал с моими бёдрами».

Когда Герт думает о ходьбе, электроды в его мозгу передают сообщение электродам в его спинном мозге, стимулируя позвоночник.

В 2018 году Герт принял участие в испытании, которое показало, что при интенсивных тренировках технология стимуляции позвоночника электрическими импульсами может помочь людям с травмами спинного мозга снова ходить. Впрочем, через три года его прогресс остановился.

Теперь уникальный спинной имплант соединили с двумя дискообразными имплантатами, вставленными в его череп.

[Грегуар Кёртин, нейробиолог]:

«Чтобы ходить, мозг должен отправить команду в область спинного мозга, отвечающую за контроль движений. При травме спинного мозга эта связь прерывается. Наша идея состояла в том, чтобы восстановить связь с помощью цифрового моста между головным мозгом и участком спинного мозга, который всё ещё не повреждён и может контролировать движение ног».

Этот сигнал по беспроводной сети передаётся в компьютер, который Герт носит в рюкзаке. Тот его расшифровывает и отправляет информацию на генератор спинных импульсов.

[Джоселин Блох, нейрохирург]:

«Пациент должен сначала научиться работать со своими мозговыми сигналами, а мы должны научиться соотносить эти сигналы со стимуляцией спинного мозга. Но это происходит быстро, за несколько сеансов».

Примерно после 40 сеансов реабилитации Герт восстановил способность произвольно двигать ногами и ступнями.

Команда считает, что тренировки также помогли восстановить нервные клетки.

[Грегуар Кёртин, нейробиолог]:

«Он не только мог использовать цифровой мост, чтобы контролировать свою парализованную мышцу, но также продемонстрировал восстановление неврологической функции, которую он потерял много лет назад. То есть этот цифровой мост также способствовал росту новых нервных соединений».

Теперь команда ищет ещё троих пациентов, чтобы проверить, сможет ли новое устройство восстановить движения рук.

Короткая ссылка на эту страницу: