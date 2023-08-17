Лошадям породы шайр доверили скосить траву на экспериментальном лугу в Кембридже

Упряжка лошадей тянет газонокосилку по живописному лугу рядом с колледжем Кембриджского университета. Сто лет назад такой..

Упряжка лошадей тянет газонокосилку по живописному лугу рядом с колледжем Кембриджского университета. Сто лет назад такой сельский пейзаж никого бы не удивил, но это происходит прямо сейчас.

Дело в том, что луг экспериментальный. Его создали на месте травяного газона. Теперь здесь растут полевые цветы, среди которых чувствуют раздолье беспозвоночные. Тяжёлой технике здесь не место. Использовать бензиновые газонокосилки тоже не хотят. Вот и пригласили сюда двух лошадей-тяжеловозов породы шайр. Это жеребец Космо и кобыла Брин. Такая работа для них в новинку. Обычно они тянут карету с каким-нибудь важным чиновником, например, лорд-мэром Лондона, или же катают молодожёнов.

[Дэвид Лоулесс, владелец лошадей]:

«В основном они выполняют гламурную работу, когда всё красиво. Но в этом случае им пришлось испачкать копыта и поработать на земле. Это хорошо для них. Уверен, они думают, что гламурная работа намного легче. Но они доказали, что могут делать и это».

Шайр – древняя порода. Эти лошади самые высокие в мире – в холке до 185 сантиметров. Весят больше тонны и способны тянуть груз вдвое тяжелее себя. И при этом лошади всё равно не причинят такого вреда почве, как техника.

[Габриэла Монтехо Ковачевич, зоолог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это гарантирует, что луг хорошо восстановится в следующем году. Также меньше пострадают беспозвоночные и растения». [Стивен Когхилл, главный садовник Королевского колледжа]:

«Это пример. Он демонстрирует другим садоводам и ландшафтным дизайнерам, что не нужны бензиновая косилка, дизельный трактор или какой-то аппарат с большой литий-ионной батареей. Нужна только лошадь и сельскохозяйственное оборудования образца начала XX века».

Учёные отмечают, что биомасса беспозвоночных на лугу в 25 раз больше, чем на травяном газоне. Также здесь в несколько раз больше видов растений. Особенно красив луг в июле, когда цветут ромашки, маргаритки, васильки и маки.

Скошенная трава некоторое время будет сушиться на солнце. Потом сено, богатое семенами растений, поможет создать другие луга.

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