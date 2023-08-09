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Заболоченные поля в Индии порозовели от цветущих кувшинок

Заболоченные поля в Индии порозовели от цветущих кувшинок

На розовую феерию стали похожи заболоченные поля в Коттаяме в индийском штате Керала. Здесь цветёт целое..

Дата загрузки: 2023-08-10

Заболоченные поля в Индии порозовели от цветущих кувшинок

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