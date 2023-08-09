Заболоченные поля в Индии порозовели от цветущих кувшинок
На розовую феерию стали похожи заболоченные поля в Коттаяме в индийском штате Керала. Здесь цветёт целое..
Дата загрузки: 2023-08-10
Мировые новости » Позитив » Заболоченные поля в Индии порозовели от цветущих кувшинок
На розовую феерию стали похожи заболоченные поля в Коттаяме в индийском штате Керала. Здесь цветёт целое..
Дата загрузки: 2023-08-10
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