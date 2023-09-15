Бразильский агроном вывел породу гигантских петухов

Вот таких гигантских петухов и кур выращивает бразильский агроном Рубенс Брас. Эту породу вывел 20 лет..

[Рубенс Брас, заводчик]:

«Рост этого петуха достигает 116 сантиметров. Птица выведена естественным путём».

Вот таких гигантских петухов и кур выращивает бразильский агроном Рубенс Брас. Эту породу вывел 20 лет назад. Хотел улучшить генетику домашних птиц в Бразилии. Тогда это было просто хобби, а теперь превратилось в процветающий бизнес.

А вот так выглядят цыплята, которым всего день отроду.

Агроном, чтобы вывести новую породу, скрещивал бойцовских петухов с деревенскими курами, которых не держат в клетках. Считает таких птиц более выносливыми и здоровыми.

[Рубенс Брас, заводчик]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Бразилец открыл компанию, которая специализируется на селекции, разведении и продаже птиц. На ферме выращивают два вида: гигантские индийские петухи Канелас Амарелас и гигантские индийские петухи Урубус.

Взрослая птица стоит 4000 долларов. Также можно купить оплодотворённые яйца и вывести пернатых самостоятельно. 12 яиц обойдутся в 70 долларов.

Некоторые клиенты покупают гигантских петухов в качестве домашних питомцев. Но в основном их разводят для получения мяса. Сейчас по всей Бразилии этих птиц выращивают 20 тысяч заводчиков.

На ферме Рубенса живёт примерно 300 птиц. Продажи пока замедлились. В Бразилии действует запрет на перевозку из-за вспышки птичьего гриппа. Когда его отменят, агроном будет поставлять гигантских петухов в рестораны азиатской кухни в штате Сан-Паулу. Он также подал заявку на официальное признание новой породы кур.

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