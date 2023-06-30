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Арахис и соус чили: необычное мороженое можно попробовать в Лондоне

Арахис и соус чили: необычное мороженое можно попробовать в Лондоне

Мороженое с самой неожиданной палитрой вкусов представили в концептуальном магазине британского дизайнера модных аксессуаров Ани Хиндмарч..

Дата загрузки: 2023-06-30

Арахис и соус чили: необычное мороженое можно попробовать в Лондоне
Мороженое с самой неожиданной палитрой вкусов представили в концептуальном магазине британского дизайнера модных аксессуаров Ани Хиндмарч в Лондоне.

Здесь предлагают разнообразные сорта мороженого и сорбетов со вкусом любимых продуктов дизайнера. Например, сухариков, сладкого соуса чили и рисовых хлопьев.

[Сара Стэндинг, сотрудница магазина]:
«На самом деле, это просто продукты, которые есть у каждого на кухне, и из них делают мороженое. Этого никак не ожидаешь».

Среди десертов – сорбет со вкусом чёрной смородины, а также мороженое со вкусом солёного арахиса.

[Сара Стэндинг, сотрудница магазина]:

«Людям обычно нравится, им хочется съесть что-то действительно необычное… Есть смельчаки, которые приходят сюда и говорят: «Дайте мне сладкий чили и лимонный творог». Ты говоришь: «Правда?» Но им это, действительно нравится».

На открытии магазина была редактор кулинарного веб-сайта Лидия Бейт.

[Лидия Бейт, редактор кулинарного веб-сайта]:
«Это прекрасная возможность попробовать некоторые вкусы, которые в других условиях вы бы не попробовали, а также просто немного поэкспериментировать. Я бы никогда не пошла и не купила гороховое мороженое, но сегодня попробовала именно его, и вкус изумил».

Кафе «Мороженое от модного дизайнера» будет работать в течение месяца.
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