Мороженое с рисунком, вдохновлённым знаменитым храмом, продают в Таиланде

«Цветок рассвета» – так называется это новое мороженое, напоминающее маленькое произведение искусства. Оно украшено рельефным рисунком,..
Дата загрузки: 2023-07-14
Такое мороженое продают только здесь.
[туристка из Таиланда]:
«Думаю, это красиво. Оно не похоже на всё то мороженое, что мы видели»,
Рисунок на десерте напоминает украшения на 79-метровой пагоде. Они созданы из керамической плитки и фарфора.
[Сиринья Ханпачеарнчоак, дизайнер мороженого]:
«У Таиланда богатое культурное наследие. Но его никто не представил в новом ракурсе. <…> Думаю, если мороженое будет напоминать людям об этом храме, то они станут подольше рассматривать пагоду и заметят те детали, которые могли бы не увидеть».
Покупателям предлагают два вида мороженого – со вкусом кокосового молока и со вкусом тайского молочного чая.
[туристка из Таиланда]:
«Мне нравится эта идея. Удивительно, что до такого додумались. В рисунке есть цветы, похожие на те, что украшают пагоду. Это очень красиво». [туристка из Таиланда]:
«В такую жару это очень освежает и к тому же вкусно». [туристка из Великобритании]:
«Это красиво и впечатляет. Никогда не видела мороженого с таким замысловатым рисунком».
«Цветок рассвета» стоит 89 тайских бат, это два с половиной доллара. Вся прибыль от продажи идёт на благотворительность.
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