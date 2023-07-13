«Цветок рассвета» – так называется это новое мороженое, напоминающее маленькое произведение искусства. Оно украшено рельефным рисунком,..

Мороженое с рисунком, вдохновлённым знаменитым храмом, продают в Таиланде

«Цветок рассвета» – так называется это новое мороженое, напоминающее маленькое произведение искусства. Оно украшено рельефным рисунком, вдохновлённым знаменитой достопримечательностью Таиланда – «Храмом Рассвета». Он также известен как «Ват Арун».

Такое мороженое продают только здесь.

[туристка из Таиланда]:

«Думаю, это красиво. Оно не похоже на всё то мороженое, что мы видели»,

Рисунок на десерте напоминает украшения на 79-метровой пагоде. Они созданы из керамической плитки и фарфора.

[Сиринья Ханпачеарнчоак, дизайнер мороженого]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Покупателям предлагают два вида мороженого – со вкусом кокосового молока и со вкусом тайского молочного чая.

[туристка из Таиланда]:

«Мне нравится эта идея. Удивительно, что до такого додумались. В рисунке есть цветы, похожие на те, что украшают пагоду. Это очень красиво». [туристка из Таиланда]:

«В такую жару это очень освежает и к тому же вкусно». [туристка из Великобритании]:

«Это красиво и впечатляет. Никогда не видела мороженого с таким замысловатым рисунком».

«Цветок рассвета» стоит 89 тайских бат, это два с половиной доллара. Вся прибыль от продажи идёт на благотворительность.

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