Для канадского шеф-повара Сюзанны Хуссейни первое кулинарное путешествие по палестинским территориям стало шансом сохранить и популяризировать..

Как пять шеф-поваров отправились в кулинарное путешествие по палестинским территориям

Для канадского шеф-повара Сюзанны Хуссейни первое кулинарное путешествие по палестинским территориям стало шансом сохранить и популяризировать блюда и народные рецепты её предков.

Она и ещё четыре известных шеф-повара отправились в путешествие по Западному берегу реки Иордан, Иерусалиму и сектору Газа. Там они открыли для себя другую сторону региона, который больше известен сообщениями о военном конфликте.

[Сюзанна Хуссейни, палестино-канадский шеф-повар]:

«Во-первых, я очень рада быть в Газе. Я всегда мечтала приехать в Палестину. Моя семья уехала отсюда в 1967 году, эмигрировала в Канаду. Я выросла на рассказах о Палестине и её городах». [Абир Наджар, палестинский шеф-повар]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это очень отличается от того, что мы видим в СМИ о страдающих людях, о бедности. Конечно, это существует. Но в Газе есть намного больше».

Цель тура – продвигать палестинскую кухню, несмотря на относительный дефицит и дороговизну некоторых её ингредиентов.

[Абир Наджар, палестинский шеф-повар]:

«Я никогда не видела такое разнообразие рыбы. Прошлым вечером мы попробовали столько её видов. Она была по-разному приготовлена: на гриле, жареная, барбекю».

Повара с палестинскими корнями сосредоточились на разных традиционных рецептах. Например, как превратить ядовитый тёмно-фиолетовый палестинский цветок в ингредиент для супов и народной медицины.

Они также узнали о питательной ценности местной пшеницы, которую собирают ещё зелёной, коптят, чтобы сохранить натуральный белок, и подают вместо риса.

[Сюзанна Хуссейни, палестино-канадский шеф-повар]:

«У каждого блюда есть история, и каждое блюдо напоминает мне историю, которая связывает нас с Палестиной. Когда моя мама что-то ела, она постоянно говорила: «Это на вкус так, как у нас в стране, а это не так»».

Тур спонсировала Программа развития ООН.

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