Гвинейский студент Мамаду Барри проехал тысячи километров по Африке на велосипеде. Его целью было поступить в..

Нарисовал карту и поехал: гвинейский студент приехал в вуз Египта на двух колёсах

Гвинейский студент Мамаду Барри проехал тысячи километров по Африке на велосипеде. Его целью было поступить в лучший исламский вуз в Каире.

Всё началось с мечты учиться в Университете Аль-Азхар – одном из старейших и самых известных в мире учебных заведений для мусульман-суннитов.

Но у Мамаду не было денег на самолёт из Гвинеи в Египет.

Поэтому он нарисовал в блокноте карту Африки и отправился на подержанном горном велосипеде в путь.

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Он ехал через семь стран четыре месяца.

[Мамаду Барри, студент]:

«Если у вас есть мечта, нужно просто идти своим путём. Нельзя говорить: «Сегодня я делаю это, завтра это». Нет, проторенной дороги никогда не будет. Но если у тебя есть мечта, опирайся на неё и будь настойчив. Бог тебе поможет».

Каждый день Барри проезжал около 100 километров через джунгли, пустыни и зоны конфликтов.

Он проехал через Мали, Буркина-Фасо, Того, Бенин, Нигер и Чад. Его несколько раз задерживали. Дважды – повстанцы в Буркина-Фасо и один раз в Того, где силы безопасности продержали его девять дней без предъявления обвинений, прежде чем отпустить в обмен на 56 долларов.

[Мамаду Барри, студент]:

«Я уставал, часто спал в кустах, потому что в городах я немного боялся людей. Возможно, если бы я ночевал в городе, какие-нибудь бандиты пришли бы, отобрали мой велосипед и навредили бы мне».

А в Чаде Мамаду улыбнулась удача. Один местный житель, прочитавший в Интернете о его путешествии, предложил доставить его прямо в Египет, минуя боевые действия в Судане.

Барри прибыл в Каир 5 сентября и через несколько дней получил полную стипендию в Аль-Азхаре.

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