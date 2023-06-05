Серия арестов прокатилась по Гонконгу в годовщину убийств студентов на площади Тяньаньмэнь

Десятки людей арестовали в Гонконге в годовщину убийства студентов на площади Тяньаньмэнь в Пекине. 34 года..

Десятки людей арестовали в Гонконге в годовщину убийства студентов на площади Тяньаньмэнь в Пекине. 34 года назад компартия Китая направила на мирно протестующую молодёжь танки. С тех пор в Гонконге постоянно проходили самые массовые мероприятия в память о погибших.

Однако в последнее время активисты Гонконга сами становятся мишенью для преследований. После принятия Пекином закона о нацбезопасности регион теряет автономию. Вечера памяти 4 июня оказались под запретом. Арестовывают даже за одиночные акции.

Так, в этот раз полиция задержала Александру Вонг. Это известная продемократическая активистка, которую называют «Бабушка Вонг».

Другого активиста арестовали за то, что он держал в руках сценарий театральной постановки «35-е мая». Её не показывали в Гонконге с 2020 года, когда был принят закон о нацбезопасности. В постановке рассказывается история мужа и жены, которые потеряли сына. Его убили на Тяньаньмэнь в 1989 году, когда военные открыли по студентам огонь.

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Зато спектакль представили в столице Тайваня. Теперь крупнейшие мероприятия в память о событиях 4-го июня проходят здесь. Участники акции отмечают, что Тайвань должен активнее отстаивать собственную свободу и ценности.

[участница вечера памяти]:

«Наши предки боролись за свободу, поэтому мы должны помнить историю. Но мы также должны быть осторожными, мы не можем допустить того, чтобы демократию и свободу снова ущемляли».

Между тем, мероприятия в память о погибших на Тяньаньмэнь прошли и в других уголках мира, в том числе в Лондоне и Сиднее.

Сегодня в материковом Китае любое упоминание о событиях 89 года подвергается жёсткой цензуре. До сих пор неизвестно, сколько протестующих тогда погибло. По разным оценкам, жертв было от нескольких сотен до десяти тысяч.

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