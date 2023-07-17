Поесть мороженого в компании своей собаки можно в Берлине

Мороженое со вкусом ливерной колбасы чуть ли не самое популярное в этом кафе в берлинском районе..
Дата загрузки: 2023-07-18
Мороженое со вкусом ливерной колбасы чуть ли не самое популярное в этом кафе в берлинском районе Нойкёльн. И это не удивительно, ведь сюда часто приводят собак.
Владелец заведения Ферас готовит такое мороженое уже год. Делает это на основе безлактозного йогурта или сливочного сыра. Десерт получается трёх видов – со вкусом ливерной колбасы, бананово-клубничный и яблочно-морковный.
[Ферас, владелец кафе]:
«Я делаю это, потому что люблю собак. Я вижу, что им тоже нужно что-нибудь холодное, освежающее. Что я на этом зарабатываю? Скажу честно, не много. Но собаки радуются как дети».
У Фераса много постоянных клиентов. Крицци заходит сюда несколько раз в неделю.
[Крицци, покупательница]:
«Мои собаки всегда тянут меня в эту сторону, чтобы я вдруг не пошла другим путём».
В кафе также продают обычное мороженое для людей. Так что холодным десертом могут насладиться и собаки, и их владельцы.
Короткая ссылка на эту страницу: