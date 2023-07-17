Мороженое со вкусом ливерной колбасы чуть ли не самое популярное в этом кафе в берлинском районе..

Поесть мороженого в компании своей собаки можно в Берлине

Мороженое со вкусом ливерной колбасы чуть ли не самое популярное в этом кафе в берлинском районе Нойкёльн. И это не удивительно, ведь сюда часто приводят собак.

Владелец заведения Ферас готовит такое мороженое уже год. Делает это на основе безлактозного йогурта или сливочного сыра. Десерт получается трёх видов – со вкусом ливерной колбасы, бананово-клубничный и яблочно-морковный.

[Ферас, владелец кафе]:

«Я делаю это, потому что люблю собак. Я вижу, что им тоже нужно что-нибудь холодное, освежающее. Что я на этом зарабатываю? Скажу честно, не много. Но собаки радуются как дети».

У Фераса много постоянных клиентов. Крицци заходит сюда несколько раз в неделю.

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[Крицци, покупательница]:

«Мои собаки всегда тянут меня в эту сторону, чтобы я вдруг не пошла другим путём».

В кафе также продают обычное мороженое для людей. Так что холодным десертом могут насладиться и собаки, и их владельцы.

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