Изумительные скульптуры из сахара выдувает мастер и Гонконга

Точными движениями гонконгский мастер Льюис Тхо вдыхает жизнь в кусочек горячей сладкой массы. Несколько секунд –..

Точными движениями гонконгский мастер Льюис Тхо вдыхает жизнь в кусочек горячей сладкой массы. Несколько секунд – и в его руках рождается прозрачная фигурка оленя. Льюис создаёт миниатюрные скульптуры из сахара. Таких мастеров в Китае называют «сахарными людьми».

[Льюис Тхо, скульптор]:

«Сахарная скульптура, выдувание сахара и сахарная роспись – этими тремя навыками обладают настоящие «сахарные люди»».

Сначала сахар надо смешать с водой и нагреть до определённой температуры. Если она недостаточно высокая, сахар не будет держать форму. Если сироп перегреть, изделие будет крошиться.

Многие современные мастера пользуются формами для создания скульптур. Но Льюис следует традиции. Пока выдувает фигуру, придаёт ей форму руками и ножницами.

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Мастерство создания скульптур из сахара зародилось в Китае 600 лет назад. Во время «Культурной революции» многие китайцы бежали на юг – в Гонконг. В их числе были и «сахарные люди». Их умение пришлось как нельзя кстати.

[Ау Чи Кхинь, историк]:

«До 70-х – 80-х годов экономика Гонконга была не очень сильной. Многие покупали такие маленькие поделки своим детям. Эти изделия – часть истории (Гонконга). Думаю, люди, которым сейчас за 50, в детстве играли с фигурками из дутого сахара».

В 90-х экономика Гонконга окрепла. Сахарные фигурки стали покупать меньше. Мастеров со временем поубавилось. Теперь Льюис – один из немногих, кто хранит традицию. Причём считается лучшим в городе. Больше всего любит выдувать фигурки китайских драконов.

[жительница Гонконга]:

«Мы только что нашли магазин, где до сих пор занимаются этим традиционным ремеслом. Моим детям негде такое увидеть, поэтому я привела их сюда». [туристка из Малайзии]:

«Не каждый обладает таким мастерством».

В 2014 году мастерство выдувания сахарных скульптур вошло в список нематериального наследия Гонконга.

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