Этот пекарь уже готовится к Рождеству. Бывший глава компании, а теперь шеф-повар Джон Лович выпекает пряничный..

2000 пряничных домиков к Рождеству: американец начинает печь уже в июле

Этот пекарь уже готовится к Рождеству. Бывший глава компании, а теперь шеф-повар Джон Лович выпекает пряничный хлеб. Из него будет делать домики к зимнему сезону праздников.

В его нью-йоркской квартире пахнет сахаром и специями. Свежеиспечённый пряничный хлеб уже готов к сборке. Пекарь выдавливает глазурь на крышу одного из домиков, а его ассистент – четырёхлетняя дочка – украшает всё желейными конфетами.

Его компания называется GingerBread Lane.

[Джон Лович, пекарь]:

«У меня уже готово около тысячи таких домиков. Нужно сделать ещё примерно тысячу. Эти две тысячи будут полностью украшены, собраны и готовы к отправке ко Дню ветеранов в четыре места по всей стране: Канзас-Сити, Филадельфию, Хьюстон и Нью-Йорк».

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Каждый год Джон готовит 2000 пряничных домиков, раскатывая тесто с помощью баллончика кулинарного спрея. Он использует два-три вида пряничной смеси, а также сотни килограммов королевской глазури. Готовые творения хранит у себя в подвале.

Летом заниматься выпечкой непросто. Мешают жара, влажность и насекомые.

[Джон Лович, пекарь]:

«Когда становится влажно, пряничный хлеб распадается. Внизу у меня круглосуточно работает четыре влагоосушителя».

При этом Джон не единственный, кто уже начал готовиться к Рождеству. Так, вскоре он должен будет провести несколько пляжных мастер-классов по выпечке пряничных домиков. Они пройдут по всей стране. А осенью он поучаствует в крупных ярмарках, на которых также представят подобные творения

Пекарь признаётся, что хранить дух Рождества круглый год непросто. Однако эта работа приносит радость не только ему, но и многим его клиентам.

[Джон Лович, пекарь]:

«В течение сезона, когда по всей стране открываются выставки, я получаю уникальную возможность сделать то, что приносит людям счастье».

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