Уроки улыбки преподают для японских студентов

Студенты Токийского художественного института подносят зеркала к своим лицам и растягивают уголки рта в разные стороны...

Студенты Токийского художественного института подносят зеркала к своим лицам и растягивают уголки рта в разные стороны. Этот урок не входит в обычную учебную программу. Здесь учат улыбаться.

Факультативные занятия проводит Кэйко Кавано. Услуги её компании стали в Японии очень востребованы. Дело в том, что всё больше японцев после пандемии начинают ходить в общественных местах без масок. И, как оказалось, многие просто разучились улыбаться друг другу.

[Кэйко Кавано, преподаватель уроков улыбки]:

«Когда дома один, то нормально не выражать никаких эмоций на лице. В этом случае мы не двигаем лицом, это превращается в норму».

Ещё до пандемии ношение маски в Японии было нормальным явлением для многих в сезон сенной лихорадки, а также во время экзаменов. Многие просто боялись заболеть в период ключевого события в жизни.

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Хотя в марте правительство отменило рекомендацию носить маски, многие люди не готовы с ними расставаться. Опросы показывают, что полностью отказалось от них только 8% респондентов.

Студенты говорят, что уроки улыбки оказались для них очень полезными.

[студентка]:

«Во время пандемии COVID я мало пользовалась мимическими мышцами. Приятно было ими поработать». [студентка]:

«Это новый опыт для меня: улыбаться и одновременно обращать внимание на выражение лица. Теперь буду больше задумываться о том, как выглядит моё лицо, когда я улыбаюсь».

Сама Кавано поверила в силу улыбки после того, как оставила работу радиоведущей. Она поняла, что за время работы в закрытом помещении её лицевые мышцы ослабли. Из любопытства она начала изучать физиологию и психологию улыбки, а в 2017 году стала давать уроки.

Ее фирменный метод – техника улыбки в голливудском стиле. Он включает глаза «полумесяцем», округлые щёки, а также формирование улыбки так, чтобы обнажались восемь самых белых верхних зубов.

Ученики Кавано могут оценить, насколько совершенны их улыбки, с помощью специального программного обеспечения для распознавания лиц. Оно оценивает их по 100-балльной системе.

[Кэйко Кавано, преподаватель уроков улыбки]:

«У него 85 баллов. Всё, что выше 80 – хорошая улыбка».

Улыбаться полезно и на собеседованиях.

[студент]:

«Это можно прекрасно использовать при поиске работы. Обычно на собеседования приходит много людей. Первое впечатление очень важно».

По словам Кавано, интерес к её урокам возрос в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Часовое занятие у неё стоит около 55 долларов США.

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