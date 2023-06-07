Историческую мечеть аз-Захир Бейбарс возродили из руин в Египте

Буквально из руин выросла эта мечеть в Каире. Изначально её построил в XIII веке мамлюкский султан..

Буквально из руин выросла эта мечеть в Каире. Изначально её построил в XIII веке мамлюкский султан Бейбарс I, который правил Египтом и Сирией. Мечеть аз-Захир Бейбарс стала символом его политической и религиозной власти.

В последующие века здание перестали использовать по назначению. Здесь располагались то казарма, то мыловаренный завод, то пекарня. Со временем мечеть почти разрушилась.

[Тарек Мохаммед аль-Бехайри, реставратор]:

«Примерно 80% мечети пришлось восстанавливать. Если посмотреть фотографии до и после реставрации, то можно увидеть, что почти всего этого здесь не было. Некоторые части здания разрушились, некоторые были демонтированы, поскольку их уже нельзя было оставлять».

Реставрация мечети началась в 2007 году. В 2011-м её приостановили и возобновили пять лет назад. На восстановление исторического здания ушло более семи с половиной миллионов долларов США. Деньги выделили власти Египта и Казахстана.

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Казахстан спонсировал реставрацию, отдавая дань памяти Бейбарсу I. Он родился на его территории. Этот султан правил 17 лет. За это время он превратил Египет в могущественную державу.

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