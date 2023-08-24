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Телеканал NTD

Япония: мини-сады в грузовике. Фото

Япония: мини-сады в грузовике. Фото
Япония: мини-сады в грузовике. Фото

Японская федерация ландшафтных подрядчиков ежегодно проводит конкурс, в рамках которого мини-грузовики превращают в передвижные сады.

Ландшафтные подрядчики приезжают на фестиваль Kei Truck Garden Contest на мини-грузовиках и за несколько часов в кузове создают сад.

Мини-грузовик – небольшое транспортное средство. Его часто используют в строительстве и сельском хозяйстве. Конкурс называется так же, как и грузовик.

Ландшафтные проекты демонстрируют самобытную красоту японского сада. Три его главных элемента – камни, вода и растения.

Камни олицетворяют светлое мужское начало «ян», вода женское тёмное начало – «инь». В подборе растений предпочтение отдаётся вечнозелёным растениям. Учитывается цвет растения. Камни подбирают по форме, цвету и фактуре.

Участники конкурса украшают свои миниатюрные сады скамейками, аквариумми и освещением.

Композиции включают фонари, дорожки из песка или гальки, мостики, пни и коряги.

Судьи оценивают планирование, выразительность, дизайн и исполнение.

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