Японская федерация ландшафтных подрядчиков ежегодно проводит конкурс, в рамках которого мини-грузовики превращают в передвижные сады.
Ландшафтные подрядчики приезжают на фестиваль Kei Truck Garden Contest на мини-грузовиках и за несколько часов в кузове создают сад.
Мини-грузовик – небольшое транспортное средство. Его часто используют в строительстве и сельском хозяйстве. Конкурс называется так же, как и грузовик.
Ландшафтные проекты демонстрируют самобытную красоту японского сада. Три его главных элемента – камни, вода и растения.
Камни олицетворяют светлое мужское начало «ян», вода женское тёмное начало – «инь». В подборе растений предпочтение отдаётся вечнозелёным растениям. Учитывается цвет растения. Камни подбирают по форме, цвету и фактуре.
Участники конкурса украшают свои миниатюрные сады скамейками, аквариумми и освещением.
Композиции включают фонари, дорожки из песка или гальки, мостики, пни и коряги.
Судьи оценивают планирование, выразительность, дизайн и исполнение.
Япония: мини-сады в грузовике. Фото
Японская федерация ландшафтных подрядчиков ежегодно проводит конкурс, в рамках которого мини-грузовики превращают в передвижные сады.