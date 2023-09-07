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LG представила «умный» дом будущего на выставке в Берлине

LG представила «умный» дом будущего на выставке в Берлине

На выставке IFA в Берлине представляют «умный» дом от компании LG Electronics. Его площадь – всего..

Дата загрузки: 2023-09-07

LG представила «умный» дом будущего на выставке в Берлине
На выставке IFA в Берлине представляют «умный» дом от компании LG Electronics. Его площадь – всего 37 квадратных метров. Но внутри обеспечен максимальный комфорт.

Жалюзи поднимаются нажатием кнопки. Дом знает, дома ли хозяин, подключаясь к его мобильному телефону. Он автоматически подстраивается под предпочтения человека, например, регулирует температуру воздуха внутри.

С помощью приложения можно управлять многими функциями. Так, пользователи могут проверять оповещения безопасности от внешних камер и датчиков движения, изменять освещение и контролировать потребление энергии.

Сам дом построен из низкоуглеродистой стали, поэтому считается экологичным.

[Ли Хан Ын, представительница LG Electronics]:
«Внедряя удобства и бытовую технику в «умное» пространство, мы делаем упор на энергоэффективность. Дом оптимизирован не только с точки зрения энергоэффективности, но и с точки зрения архитектуры».

Энергопотребление лежит в основе конструкции. Солнечные панели на крыше генерируют 15 киловатт электроэнергии в день.

Любой избыток хранится для использования в будущем. Его также можно продавать городским энергокомпаниям.

Внутри есть энергоэффективные приборы и тепловой насос, который нагревает воду, используя внешние источники тепла.

Одним щелчком стены или окна становятся прозрачными и наоборот.

[Ли Хан Ын, представительница LG Electronics]:
«Уже скоро комнаты в домах, бытовая техника и удобства должны быть интегрированы друг с другом, что обеспечит максимальный и беспрерывный комфорт».

IFA Berlin – крупнейшая в Европе выставка бытовой электроники.
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