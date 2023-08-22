4000 кукол Барби хранятся в частном музее в Копенгагене

О таком мечтает, наверное, каждая девочка. Более 4000 тысяч кукол Барби хранится в этом музее в..

О таком мечтает, наверное, каждая девочка. Более 4000 тысяч кукол Барби хранится в этом музее в Копенгагене. В коллекции есть и самые ранние экземпляры, и современные, и те, что выпускались ограниченной серией. Создала этот маленький мир датчанка Лене Дарлие Педерсен.

Женщина начала собирать Барби в 89-м году.

[Лене Дарлие Педерсен, коллекционер]:

«Я просто подумала, что они красивые, и одежда мне понравилась. На самом деле, я коллекционировала старые игрушки, но потом в нашем клубе появилась женщина, которая собирала кукол Барби. Мне показалось это забавным, и я тоже стала собирать».

За годы коллекционирования Лене заметила, что куклы меняются. Возможно, это связано с критикой. Производителей не раз упрекали в том, что Барби навязывает детям нереальные стандарты красоты.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Лене Дарлие Педерсен, коллекционер]:

«Её лицо менялось примерно каждые десять лет. Именно тогда (в 1997 году) у неё изменилось лицо. Оно стало пухлее, а сама кукла тоже стала немного полнее. А теперь куклам укорачивают ноги».

В коллекции датчанки немало особенных кукол. Например, одна из них вдохновлена образом немецкой модели Хайди Клум, есть и Барби в образе певицы Бейонсе. А один коллекционный набор посвящён свадьбе принца Уильяма и принцессы Кэтрин.

Хозяйка музея говорит, что больше всего ей нравятся куклы, наряды для которых создал американский дизайнер Боб Маки. Он одевал таких знаменитостей, как Марлен Дитрих, Дайана Росс, Уитни Хьюстон и Бритни Спирс.

Впрочем, любимой у Лене остаётся старая немецкая кукла Бильд Лилли. Её прообразом стала героиня мини-комиксов с таким же именем.

Раньше датчанка хранила кукол дома. Потом поняла, что места больше нет, и открыла музей. Он занимает пять комнат и подвал. Новых Барби женщина больше не покупает, но бережно хранит те, что уже есть. Для желающих проводит экскурсии. Говорит, что гостей стало больше после выхода в прокат американской комедии «Барби». С 9 июля фильм собрал более миллиарда 200 тысяч долларов.

Короткая ссылка на эту страницу: