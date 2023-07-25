Технологии виртуальной реальности приобщают к наукам школьников в Австралии

Шлемы виртуальной реальности позволяют австралийским ученикам заглянуть внутрь Вселенной. VR-технологии помогают приобщить школьников к точным наукам...
Дата загрузки: 2023-07-26
Шлемы виртуальной реальности позволяют австралийским ученикам заглянуть внутрь Вселенной. VR-технологии помогают приобщить школьников к точным наукам.
[школьница]:
«Мы изучали космос, протоны и нейтроны, а также узнали о новых типах компьютеров».
Подобные уроки проходят во многих школах Австралии.
[Сьюзан Скотт, учёный]:
«Большинство семилетних детей слышали о чёрных дырах. О них говорят в фильмах и пишут в Интернете. Но этого никогда не было в школьной программе».
Авторы проекта считают, что смогут вдохновить школьников на более углублённое изучение физики, квантовой механики и других предметов.
[Ник Тагвелл, учитель]:
«Детям нравятся такие уроки, и они спрашивают, можно ли их провести снова».
По мнению учителей, изучение наук расширяет мышление детей. Школьники это уже чувствуют.
[школьница]:
«Я хочу стать дизайнером интерьеров или архитектором. Думаю, науки очень помогли бы мне прочувствовать баланс, разобраться в гравитации, весе и прочем».
Авторы программы надеются, что благодаря проекту больше девочек заинтересуются изучением наук. Уроки, на которых используют технологии виртуальной реальности, будут проходить в школах по всей Австралии.
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