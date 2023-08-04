Актриса Болливуда представила роскошный наряд на Неделе моды в Индии

Неделя моды завершается Нью-Дели, Индия Актриса Болливуда Шраддха Капур опускает занавес Недели моды в Нью-Дели. Кинозвезда..
Дата загрузки: 2023-08-04
Нью-Дели, Индия
Актриса Болливуда Шраддха Капур опускает занавес Недели моды в Нью-Дели. Кинозвезда демонстрирует жемчужину новой коллекции индийского дизайнера Рахула Мишры.
Его наряды богато усыпаны блёстками, но во всём прослеживаются традиции и высокое мастерство. Коллекция называется «Мы, люди» и выполнена в основном в пастельных тонах.
[Рахул Мишра, модельер]:
«Неделя моды в Индии – нечто волнующее и очень личное. Все знают друг друга. Как будто мы делали всё вместе. Много тяжёлой работы и очень много красоты вокруг».[Шраддха Капур, актриса]:
«Я чувствую, что это изделие очень особенное, поскольку это результат существования традиционного ремесла. На создание наряда потрачено много часов. Сейчас я чувствую себя самой модной, потому что представляю творчество мастеров».
Рахул Мишра в своей работе главное внимание уделяет продвижению индийского текстиля, а также мастерству. Он первый индийский дизайнер, которого пригласили на Неделю моды в Париже.
Неделя моды в Нью-Дели длилась девять дней. Свои коллекции представили 16 индийских дизайнеров.
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