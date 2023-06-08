Грузовой беспилотник успешно испытали в Болгарии

На аэродроме Балчик в Болгарии готовят к испытаниям новаторский беспилотник Black Swan. От успеха тестирования зависит,..

На аэродроме Балчик в Болгарии готовят к испытаниям новаторский беспилотник Black Swan. От успеха тестирования зависит, получится ли совершить переворот в транспортной отрасли. С земли беспилотником управляют два опытных пилота. Полёт проходит штатно.

Вдохновители проекта – братья Константин и Свилен Рангеловы. Под их руководством и появился на свет этот грузовой беспилотный самолёт. Он работает на бензине. Способен пролететь 2500 километров. На борту помещается груз весом до 350 килограммов. При этом беспилотник выделяет на 60% меньше вредных газов, чем подобный транспорт.

[Стефан Христозов, авиационный инженер]:

«Это уникальный проект. Примечательно то, что этот самолёт работает на бензине, а он доступен везде. Они выбрали наиболее стандартную и широко используемую конструкцию самолёта, а их бизнес-модель ориентирована на средний сегмент».

Цель проекта – предоставить торговым компаниям надёжные логистические услуги.

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[Свилен Рангелов, соучредитель компании Dronamics]:

«Мы пытаемся сделать перевозки дешевле, быстрее и экологичнее, чтобы люди могли торговать друг с другом по всему миру».

Первый полёт прошёл успешно. Болгарская компания надеется запустить коммерческие рейсы к концу этого года.

[Свилен Рангелов, соучредитель компании Dronamics]:

«У нас уже есть лицензия. Мы на несколько лет опередили возможных конкурентов, и это впечатляет. Сначала мы начнём полёты в Грецию, затем в средиземноморские страны, включая Италию и Мальту, а потом будем летать ещё дальше».

Компании ещё предстоит создать парк грузовых беспилотников, наладить их техническое обслуживание и решить множество других вопросов.

Проект финансируют инвесторы из 12 стран. Они вложили в него уже 40 миллионов долларов. Средства также предоставил Европейский совет по инновациям.

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