Как 108-летний дедушка встретился младенцем-тёзкой

108-летний Эсмонд Олкок считался старейшим жителем в Канаде в 2018 году. У него шестеро детей, 17 внуков, 36 правнуков и 12 праправнуков.



Дженна Лене из канадской провинции Альберта, рассказала, что прадедушка учил её ходить. А, когда она стала старше, называл её маленьким другом.

Дженна выросла и вышла замуж. Узнав, что у неё скоро родится сын, она сообщила об этом прадедушке. «Он позвонил всем своим детям и сказал, что я увеличиваю род, – вспоминает женщина. – Когда я ждала второго ребёнка, он сказал моей бабушке, что несёт ответственность за 71 потомка, но никто не назвал своего сына честь него».

Эти слова стали решающими при выборе имени для ребёнка. Дженна с мужем назвали сына в честь главы большой семьи. Малыш Эсмонд родился 11 января 2017 года – почти через 107 лет после своего прапрадеда. Весной Дженна поехала в соседнюю провинцию, чтобы познакомить прадедушку с его тёзкой.



«Когда мы приехали, прадедушка не узнал меня, но узнал моих бабушку и дедушку (его дочь и зятя). Я объяснила, кто я, но он уже увлёкся общением с Эсмондом, – рассказала Дженна. – Потом он вспомнил, как учил меня ходить».



Дедушка держал малыша, целовал его голову и повторял: «Ты не знаешь, что это для меня значит. Вы не знаете, что это для меня значит. Мне трудно объяснить словами, как это для меня важно. Я благословлён».

После поездки Дженна высылала прадедушке фотографии и сообщала новости о малыше Эсмонде.