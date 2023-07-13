Северокорейское телевидение показало видео, на котором предположительно – самый недавний запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». На..

КНДР запустила баллистическую ракету во время саммита НАТО

Северокорейское телевидение показало видео, на котором предположительно – самый недавний запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18».

На видео показано, как она вылетает из дорожно-мобильного многоколёсного транспортного средства. Его называют транспортно-монтажной пусковой установкой, предназначенной для запуска ракет из непредсказуемых мест.

Ракета пролетела 74 минуты, преодолев более 950 километров. Упала в море примерно в 240 километрах к западу от японского острова Хоккайдо.

Северокорейские СМИ сообщили, что испытание провели в среду 12 июля. По их словам, оружие считается основой ядерного потенциала страны, а также предупреждением для США и их союзников.

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Запуск подтвердили военные Южной Кореи и Японии. Вашингтон, Сеул и Токио уже осудили очередные испытания.

Запуск «Хвасон-18» произошёл на фоне саммита НАТО в Вильнюсе. На нём, как предполагается, лидеры Южной Кореи и Японии должны были обсудить региональные угрозы, включая ядерную программу КНДР.

«Хвасон-18» впервые поднялась в воздух в апреле. Это первая межконтинентальная баллистическая ракета КНДР, использующая твёрдое топливо. Оно позволяет быстрее развёртывать ракеты в случае начала боевых действий.

Предыдущую модель «Хвасон-17» Северная Корея впервые представила в октябре 2020 года. Её испытали спустя два года.

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