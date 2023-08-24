«Безупречная посадка»: индийский зонд «Чандраян-3» успешно прилунился

Индийский аппарат «Чандраян-3» сел на Луну. Это первая успешная миссия Индии по посадке автоматической станции на..

[П. Веерамутхувел, руководитель проекта]:

«Все операции миссии, начиная с запуска и заканчивая посадкой, прошли безупречно и по графику. Мы стали четвёртой страной, чей аппарат совершил мягкую посадку на поверхность Луны». [С. Соманатх, учёный]:

«(Успех миссии) придаёт уверенности в том, что мы сможем отправлять аппараты не только на Луну, но и на Марс, а в будущем, возможно, на Венеру и другие планеты».

Индийский аппарат «Чандраян-3» сел на Луну. Это первая успешная миссия Индии по посадке автоматической станции на спутнике Земли. «Чандраян-3» прилунился на малоизученном Южном полюсе.

Запуск станции «Чандраян-3» состоялся 14 июля. На орбиту Луны она вышла 5 августа. А 17-го посадочный модуль отделился от перелётного. Спускаемый модуль с луноходом «Прагъян-2» совершил мягкую посадку 23 августа.

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Лунная станция проведёт сейсмические исследования, а также изучит поверхность. Одна из главных задач – поиск воды и летучих соединений в лунном полярном веществе. Ровер уже начинает исследования. За ходом миссии наблюдают миллионы индийцев.

[житель Мумбаи]:

«Это достижение – предмет гордости для Индии. Наши учёные доказали всему миру, что тоже на это способны». [житель Нью-Дели]:

«Это большое достижение для такой страны, как Индия, потому что она пока не так развита, как США или Китай. Так что прорыв огромный. Учёные достигли этого при минимальных затратах. В Голливуде столько же уходит на съёмку фильма».

Посадка «Чандраян-3» состоялась через несколько дней после того, как потерпела неудачу российская миссия «Луна-25». Аппарат сошёл с орбиты и врезался в Луну. Предыдущий проект Индии «Чандраян-2» также не достиг цели. Межпланетная станция, запущенная в 2019 году, разбилась о лунную поверхность. На проект тогда потратили примерно 117 миллионов долларов. На миссию «Чандраян-3» ушло меньше – 90 миллионов.

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