«Вертикальное» такси поднимается над взлётно-посадочной полосой на юге Испании. Это детище немецкой компании Lilium. Испытания проходят..

Летающее такси с вертикальным взлётом и посадкой протестировали в Испании

«Вертикальное» такси поднимается над взлётно-посадочной полосой на юге Испании.

Это детище немецкой компании Lilium. Испытания проходят в Вильякаррильо, где расположен центр тестирования летательных аппаратов будущего.

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[Даниэль Виганд, сооснователь и инженер Lilium]:«Это полностью электрический реактивный самолет с вертикальным взлётом и посадкой. Сегодня мы видели испытательный полёт. Он пролетел очень близко к зрителям. Мы хотели показать низкоскоростные возможности самолёта и его манёвренность, поэтому летели медленнее, чем обычно».

Мюнхенская компания, основанная в 2015 году, встроила реактивные двигатели в закрылки. Именно это обеспечивает вертикальный взлёт и посадку.

В салоне можно разместить до шести пассажирских мест.

Самолётом управляли дистанционно. Но там также есть место для пилота.

Недавно компания подписала контракты на продажу вертикального такси ряду стран, включая Китай, Италию и Швейцарию.

Следующий шаг разработчика – сборка серийной версии.

[Даниэль Виганд, сооснователь и инженер Lilium]:

«Самолёт с этой технологией поступит в серийное производство и получит сертификацию. Мы начнём окончательную сборку в декабре этого года. А в следующем году мы совершим первые пилотируемые испытательные полеты для сертификации».

Испытательный полёт проходил в Андалусии, где температура воздуха поднималась до 30 градусов по Цельсию.

[Даниэль Виганд, сооснователь и инженер Lilium]:

«Самолёты рассчитаны на относительно высокую температуру, до 50 градусов. Они на 100% электрические. Это большая мотивация для нас, чтобы сделать авиацию экологичной».

Эксперты отмечают, что «летающие такси» могут стать реальностью в мире уже к 2030 году. Однако всё будет зависеть от потребительского спроса.

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