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Беспилотные автомобили-курьеры выехали на дороги Вильнюса

Беспилотные автомобили-курьеры выехали на дороги Вильнюса

Вот такие беспилотные машины, похожие на гольфкары, выехали на дороги в центре Вильнюса. Они доставляют клиентам..

Дата загрузки: 2023-07-07

Беспилотные автомобили-курьеры выехали на дороги Вильнюса
Вот такие беспилотные машины, похожие на гольфкары, выехали на дороги в центре Вильнюса. Они доставляют клиентам продукты из местного магазина. Столица Литвы стала первым европейским городом, где появился парк таких самоуправляемых роботов-курьеров.

Пока это эксперимент. В нём участвуют три беспилотных электрокара.

[Тадас Норушайтис, директор компании LastMile]:
«Мы хотим протестировать их движение. Что это значит? Идея в том, чтобы привезти эти автомобили в центр города и проверить, как они будут ездить в таких условиях движения, как у нас в Вильнюсе».

Автомобили-курьеры ориентируются на дороге с помощью датчиков и видеокамер.

[Тадас Норушайтис, директор компании LastMile]:

«Есть камеры по бокам автомобиля. Они выполняют функцию боковых зеркал и помогают видеть происходящее. Есть одна камера сзади, она показывает ситуацию позади автомобиля. А фронтальная камера расположена здесь, она основная. Также у нас есть множество встроенных датчиков движения и GPS-трекер».

Впрочем, за каждым автомобилем удалённо наблюдает оператор. Если возникнут проблемы, он возьмёт управление на себя.

Кузов машины разделён на отсеки разного размера. Это позволяет размещать заказы и большого, и маленького объёма. За один рейс автомобиль обслуживает семерых клиентов. Доставка бесплатная и достаточно быстрая. А магазин, в свою очередь, экономит на зарплатах водителям.

Тестировать автомобили-курьеры будут два месяца.
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