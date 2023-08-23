Фестиваль воздушных змеев в Болгарии следует по маршруту миграции птиц

Разноцветные воздушные змеи извиваются и кружатся в небе над болгарским побережьем Чёрного моря. Сюда приехали производители..
Дата загрузки: 2023-08-23
Разноцветные воздушные змеи извиваются и кружатся в небе над болгарским побережьем Чёрного моря.
Сюда приехали производители воздушных змеев из разных стран, чтобы показать свои творения, а главное – испытать их в полёте.
Мартин Карнольский – энтузиаст кайтинга. Говорит, что это непростое занятие.
[Мартин Карнольский, участник фестиваля]:
«Это хобби требует настойчивости и мастерства. Говорят, запускать воздушного змея – это как кататься на велосипеде. Мне кажется, сложнее. Мы можем сравнить это с более сложными трюками на велосипеде. Нужно много работать, чтобы научиться. Главный секрет – тренировки и ветер. Давайте летать!»
Фестиваль следует за миграционными путями птиц вдоль побережья Чёрного моря, которые совершают перелёты с севера на юг и обратно. Маршрут называют Виа Понтика.
Организаторы мероприятия призывают защитить исчезающие виды птиц и сохранить природу.
[Юрий Георгиев, организатор фестиваля]:
«На этом маршруте мы решили провести наш фестиваль в семи разных локациях на черноморском побережье. Это поможет популяризовать миграционный путь, а также представить это шоу новой публике».
Полёты обычно начинаются рано утром. Некоторые змеи – внушительных размеров. Другие – более юркие. С ними можно выполнять сложные виражи.
Это уже одиннадцатое издание ежегодного фестиваля. Он продлится до первых чисел сентября.
Короткая ссылка на эту страницу: