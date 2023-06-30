Туристы впервые отправились в суборбитальный полёт на космолёте Virgin Galactic

Первый коммерческий суборбитальный полёт совершил пилотируемый корабль SpaceShipTwo компании Virgin Galactic. Миссия получила название Galactic 01...
Дата загрузки: 2023-07-01
Полёт начался в космопорте «Америка» в Нью-Мексико на юго-западе США. Самолёт-разгонщик поднял космолёт SpaceShipTwo на высоту 16 километров. После отстыковки пилотируемый корабль самостоятельно достиг высоты 85 километров. Экипаж и туристы провели несколько минут в невесомости. Потом началось снижение. Весь полёт продлился чуть больше часа.
[Уолтер Вилладей, пассажир и служащий ВВС Италии]:
«Это превзошло ожидания. Полёт был прекрасным с самого начала, включая подъём с самолётом-разгонщиком. Наблюдать, как другой самолёт летит рядом, было очень интересно и удивительно. А потом падение, затем подъём наверх – очень интересные переживания».
[Панталеоне Карлуччи, пассажир и служащий ВВС Италии]:
«Я впервые почувствовал себя исследователем, астронавтом. Этот полёт много значит для нас».
[Анджело Ландольфи, пассажир и служащий ВВС Италии]:
«Я находился на борту в качестве врача – проводил медицинские эксперименты и занимался научной деятельностью. Думаю, для врача – это лучшая работа».
Этот полёт стал первым для компании Virgin Galactic, которую основал британский миллиардер Ричард Брэнсон. К этому дню она шла почти 20 лет. Испытания первого космолёта закончились трагично. Из-за ошибки пилота корабль потерпел крушение. Вторую модель строили с учётом прежних недоработок.
Следующий коммерческий рейс запланирован на август. В будущем компания намерена предложить клиентам и орбитальные полёты.
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